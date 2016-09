Blizzard und NetEase verlängern Partnerschaft

Großansicht Auch über die Vermarktung von "Legion" hinaus kooperiert Blizzard in China mit NetEase: Beide Firmen verlängerten ihre seit Jahren bestehende Partnerschaft bis 2020 Auch über die Vermarktung von "Legion" hinaus kooperiert Blizzard in China mit NetEase: Beide Firmen verlängerten ihre seit Jahren bestehende Partnerschaft bis 2020

Bis 2020 werden Spiele von Blizzard in China über den dortigen Partner NetEase vermarktet. Ein entsprechendes Abkommen haben der US-Publisher Activision Blizzard und NetEase jetzt unterzeichnet. Der Vertrag besiegelt die Fortsetzung einer Partnerschaft, die 2008 begann und für beide Seiten gewinnbringend war und ist. Blizzard wechselte seinen obligatorischen China-Partner 2008 und damit rechtzeitig zur Veröffentlichung des zweiten Add-Ons "Wrath Of The Lich King", mit dem ein neuer Abonnenten-Schub gerade auch in China einsetzte. Für NetEase bedeuteten die konstant guten Umsatzzahlen aus der Vermarktung der Blizzard-Titel einen zusätzlichen Boost für den Ausbau des eigenen Internet- und Gamesgeschäfts.Nicht gut bekam der Wechsel damals The9, Blizzards erstem China-Partner. Dank "WoW" wurde The9 binnen kürzester Zeit zum erfolgreichsten MMO-Anbieter Chinas. Im Verlauf der Jahre vermarktete The9 auch Spiele wie "FIFA Online 2", "Ragnarok Online 2" oder "PlanetSide 2" in China. The9 verpasste es aber, mit dem verdienten Geld auch eigene Produkte und Marken erfolgreich aufzubauen. Und so zogen mit jedem Lizenzverlust mehr und mehr andere, chinesische Publisher an The9 vorbei.

Quelle: GamesMarkt.de

