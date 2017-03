Blizzard überarbeitet "Starcraft"

Blizzard kündigt eine überarbeitete Version von " Starcraft " an. Als "Starcraft Remastered" soll das Strategiespiel in diesem Sommer neu aufgelegt werden. Die HD-Version unterstützt dann eine Auflösung bis zu 4K und auch der Sound wurde an moderne Standards angepasst. Außerdem werden die Online-Funktionen des hauseigenen Battle.net-Dienstes mit dem Spiel kompatibel. Einen Preis für die "Remastered"-Variante nannte Blizzard indes noch nicht. Auch ob eine Handelsversion der Neuauflage geplant ist, gab das Unternehmen noch nicht offiziell bekannt."Starcraft" erschien ursprünglich 1998. Das Science-Fiction-Spiel gilt heute als einer der Klassiker des Echtzeitstrategiegenres. 2010 wurde es mit " Starcraft II " fortgesetzt.

Quelle: GamesMarkt.de

