Blizzard gründet Buchverlag

Der US-Entwickler Blizzard (u.a. " Overwatch " und " Diablo ") gründet einen eigenen Buchverlag. Unter den Namen Blizzard Publishing verlegt das Unternehmen in Zukunft Romane, Artbooks und Comics, die sich mit Blizzard-Marken beschäftigen. Auch eine Reihe von älteren Werken, die eigentlich nicht mehr aufgelegt wurden, sollen bei Blizzard Publishing wieder ins Portfolio aufgenommen werden."Großartige Geschichten und inspirierende Artworks standen schon immer im Zentrum unserer Arbeit", sagt Lydia Bottegoni, Senior Vice President of Story and Franchise Development bei Blizzard. "Die Gründung von Blizzard Publishing gibt uns viele neue Möglichkeiten, die Kunst und die Geschichten unsere Spiele zu feiern und mit Fantasy- und SciFi-Fans auf der ganzen Welt zu teilen."Besonders zum Universum der " Warcraft "-Spiele existiert eine Vielzahl von Büchern, die in der Vergangenheit vom Panini -Verlag vertrieben wurden.

