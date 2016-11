Black Friday Sale zog sechs Mio. Besucher an

Blackfridaysale.de, die Plattform zum gleichnamigen Shopping-Event in Deutschland, meldet für ihre diesjährige Ausgabe einen Besucherrekord. Demnach besuchten mehr als sechs Mio. Konsumenten die Webseiten der Black Friday GmbH, das entspricht einer Steigerung von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders deutlich habe sich dabei der Trend bemerkbar gemacht, dass immer mehr Menschen über mobile Geräte nach Angeboten suchen: Deren Anteil habe mit 70 Prozent die Desktop-Zugriffe klar überholt."Der Black Friday-Sale hat in Deutschland in diesem Jahr voll eingeschlagen. Er hat sich nun endgültig als der umsatzstärkste Tag für den Onlinehandel etabliert", so Konrad Kreid, Geschäftsführer von blackfridaysale.de. "Da wir dieses Mal bereits in den ersten zehn Stunden eine deutliche Steigerung der Zugriffe bemerkten, haben wir uns kurzfristig entschlossen, zusätzlich eine Cyber Monday-Verkaufsaktion zu starten", so Kreid weiter.Das 2013 erstmals aufgelegte Online-Shopping-Event Black Friday Sale ging dieses Jahr in die dritte Runde. Bei dem Ausverkauf waren zig Onlineshops mit an Bord, darunter auch Unterhaltungselektronikhersteller und Händler wie Samsung Medion und Technisat sowie Otto Redcoon und Toys 'R' Us

