Black-Friday-Erfolge für Nintendo und Sony

Nintendo Switch zählt, an den umsatzstarken Tagen rund um Thanksgiving, zu einem der meistverkauften Produkte in den USA. Laut einer Marktanalyse von Adobe steht die Konsole vom 22. bis 25. November durchgehend in den Top 5 der Verkaufscharts und belegte an Thanksgiving und am Black Friday sogar jeweils den ersten Platz. | Quelle: zählt, an den umsatzstarken Tagen rund um Thanksgiving, zu einem derin den USA. Laut einer Marktanalyse von Adobe steht die Konsole vom 22. bis 25. November durchgehend in den Top 5 der Verkaufscharts und belegte an Thanksgiving und am Black Friday sogar jeweils den ersten Platz. | Quelle: adobe.com

Sony kann sich ebenfalls über ein gelungenes Black-Friday-Geschäft freuen. Laut dem

Head

of PlayStation Network Eric Lempel, hat Sony an einem Black Friday noch nie so viele Konsolen verkauft, wie in diesem Jahr. Genaue Zahlen nannte Lempel aber nicht. | Quelle: youtube.com

In den USA formt sich massiver Widerstand gegen Lootbox-Systeme. Verschiedene Spiele-Experten haben jetzt die "National Committee for Games Policy" gegründet, die unabhängig von der Regierung agieren will. Die NCGP plant eigene Daten zum

Lootbox-T

hema zu sammeln und auch mögliche rechtliche Schritte einzuleiten. | Quelle: Quelle: ncgp.ga

Quelle: GamesMarkt.de

