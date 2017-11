Black Friday drückt Konsolen-Preise

Eigentlich stammt die Tradition des Black Friday aus den USA. Dort ist der Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag der Startschuss ins Weihnachtsgeschäft, an dem der Einzelhandel oft mit einer großen Rabattschlacht lockt. Mittlerweile ist die Tradition auch nach Deutschland rüber geschwappt. Auch hierzulande locken große Händler an diesem Tag mit Preisreduktionen. Und das bringt auch Bewegung in den Konsolenmarkt.Media Markt, wo die Aktion unter "Red Friday" läuft, bietet beispielsweise die PlayStation 4 Pro für 284 Euro an. Regulär kostet Sonys Flaggschiff-Modell der Konsole 399 Euro. Die Slim-Variante, das kleinere PS4-Modell, wird für 199 Euro angeboten und ist damit auch 100 Euro günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Auch GameStop beteiligt sich am Preiskampf: Hier sind PS4 Slim (199 Euro) und PS4 Pro (299 Euro) ebenfalls deutlich rabattiert. Für das Slim-Modell geht Online-Händler Amazon diesen Preis mit. Das PS4-Pro-Modell hingegen bleibt beim Versandshop auf 399 Euro.Kunden, die stattdessen mit dem Kauf einer Xbox liebäugeln, haben indes nicht die breite Auswahl an Angeboten. Sie werden lediglich bei bei Media Markt fündig. Ein Bundle-Version der Xbox One S inclusive "Assassins's Creed Origins"wird dort für 169 Euro angeboten. Der reguläre Preis für dieses Paket beträgt sonst 279,99 Euro. Die erst seit wenigen Wochen erhältlich Xbox One X hingegen ist aktuell noch preisstabil. Kein Händler unterbietet hier das unverbindliche Preisnivea von 499 Euro.

Quelle: GamesMarkt.de

