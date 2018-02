Black Friday drückt auf Ceconomy-Bilanz

Großansicht Bei Saturn und Konzernschwester MediaMarkt müssen die Kosten gesenkt werden Bei Saturn und Konzernschwester MediaMarkt müssen die Kosten gesenkt werden

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 (Oktober bis Dezember 2017) brach der Nettogewinn von MediaMarkt- und Saturn-Mutterkonzern Ceconomy um elf Prozent auf 108 Mio. Euro ein. Insbesondere in Deutschland haben sich vor dem Hintergrund des "Black Friday" Dezemberumsätze in den wettbewerbsintensiveren November verlagert. So fielen vor allem umsatzstarke Wochen rund um Weihnachten schwächer aus als im Vorjahr."Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres war das Quartal der gemischten Gefühle. Einerseits war der Black Friday der umsatzstärkste Tag in der MediaMarktSaturn-Geschichte. Andererseits waren die Dezemberumsätze rund um Weihnachten und das Dezember-Ergebnis nicht so stark wie erwartet. Jetzt geht es darum, den Ergebnissatnd aufzuholen", sagte Pieter Haas , Vorstandsvorsitzender Ceconomy AG."Mit erhöhter Kostendisziplin, der Beschleunigung von bestehenden Maßnahmen und durch den Wegfall von negativen Einmaleffekten werden wir die durch das erste Quartal entstandene Lücke schließen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für das Gesamtjahr erreichen können," so Finanzvorstand Mark Frese.Im ersten Quartal des Geschäftsjahres stieg der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz von Ceconomy gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent auf rund 6,9 Mrd. Euro (Gesamtumsatz: plus 0,6 Prozent). Das Ergebnis (EBITDA) lag mit 315 Mio. Euro um 51 Mio. Euro unter der entsprechenden Vorjahresperiode (Q1 2016/17: 366 Mio. Euro vor Sonderfaktoren), das EBIT bei 258 Mio. Euro und damit um 49 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr (Q1 2016/17: 308 Mio. Euro vor Sonderfaktoren).

Quelle: VideoMarkt

