Black Forest kündigt "Fade to Silence" an

Im Sommer wurde Black Forest Games von Publisher THQ Nordic übernommen übernommen. Es wurde daher mit Spannung erwartet, welches Spiel die Offenburger unter neuem Banner als erstes ankündigen würden. Seit den Game Awards heute Nacht ist bekannt: Black Forest arbeitet momentan an "Fade to Silence". Das Spiel des Schwarzwälder Studios wurde im Rahmen der Preisverleihung mit einem ersten Trailer vorgestellt."Fade to Silence" ist Survival-Spiel in einer vereisten postapokalyptischen Welt. Um zu überleben, muss der Spieler die Welt erkunden, um Materialen zu sammeln und Gegenstände zu craften. "Fade to Silence" ist auf Singleplayer-Spieler ausgelegt und soll zum Release auch eine Geschichte bieten. Bereits am 14. Dezember startet das Spiel in Steams Early-Access-Programm. Der finale Release ist für den Sommer 2018 geplant. Dann sollen auch Portierungen für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen