Black Forest Games tritt dem BIU bei

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) hat ein weiteres Mitglied gewonnen: Black Forest Games ist dem Verband beigetreten und erhöht die Zahl der Vollmitglieder auf 29. Black Forest Games ist bekannt unter anderem für "Giana Sisters: Twisted Dreams" und gehört zu THQ Nordic Der Beitritt des Unternehmens ist insofern ungewöhnlich, da die Mitgliedschaft des BIU fast überwiegend aus Publishing-orientierten Unternehmen besteht. Diese verfügen zwar oftmals auch über eigene Entwicklungsabteilungen oder -Töcher, klassische Entwickler von Offline-Games finden sich jedoch eher im Netzwerk BIU.Dev und nur selten unten den BIU-Vollmitgliedern. Lediglich Crytek Limbic Entertainment und Yager sind in dieser Kategorie einzuordnen."Wir freuen uns sehr, Black Forest Games als neues Mitglied im BIU begrüßen zu können. Adrian Goersch, Andreas Speer und ihr Team gehören mit rund 60 Mitarbeitern zu den größeren Spiele-Entwicklern in Deutschland. Gemeinsam wollen wir Deutschland als Entwicklungsstandort für Computer- und Videospiele weiterentwickeln und dafür bei Themen wie der Einführung einer Entwicklungsförderung zusammenarbeiten", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk Und Adrian Goersch , Geschäftsführer von Black Forest Games ergänzt: "Der Blick auf die deutsche Games-Branche macht so viel Mut wie lange nicht mehr. Gleichwohl gibt es große Herausforderungen, die noch bewältigt werden müssen, um ein für Mitarbeiter, Studios und Publisher gesundes und international wettbewerbsfähiges Umfeld zu schaffen. Die Arbeit des BIU ist dabei von entscheidender Bedeutung und wir möchten unseren Beitrag dazu leisten."

