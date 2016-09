BIU wird bizplay-Partner

Großansicht Die Bizplay-Tagung in Karlsruhe (Bild: Sandra Y. Jacques) Die Bizplay-Tagung in Karlsruhe (Bild: Sandra Y. Jacques)

Der BIU wird Partner der bizplay -Tagung, die am 29. September in Karlsruhe stattfindet. Über sein Entwicklernetzwerk BIU.Dev unterstützt der Verband den jährlichen Gamification-Kongress erstmals. So wird unter anderem BIU-Mitglied Marc Kamps von der Agentur Birds and Trees als Sprecher in Karlsruhe sein. In seinem Vortrag mit dem Titel "Kommt ein Nerd zum Arzt" erklärt er, wie Games-Entwickler bei der Zusammenarbeit mit Partnern aus anderen Branchen wie der Medizin kommunizieren müssen, um Projekte gemeinsam erfolgreich planen und umsetzen zu können."Gamification findet in immer mehr Arbeits- und Lebensbereichen Anwendung und bietet der deutschen Games-Branche gute Möglichkeiten, ihr Know-how auch in anderen Wirtschaftsbereichen einzusetzen", erklärt Dr. Maximilian Schenk , Geschäftsführer des BIU. "Der Gamification Congress bizplay bietet zum Austausch über die unterschiedlichsten Projekte und Einsatzbereiche von Gamification einen spannenden Rahmen. Daher freuen wir uns sehr, in diesem Jahr Partner des Kongresses zu sein und mit unserem BIU.Dev-Mitglied 'Birds and Tree' einen Teil zum hochkarätig besetzten Programm beitragen zu können."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen