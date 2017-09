BIU veröffentlicht eSport-Report

Wenige Tage vor der Wahl hat der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) das auch von der Politik stark wahrgenommene Trendthema eSports in einer Sonderpublikation beleuchtet. Auf über 40 Seiten stellt der Verband Markt und Entwicklung des eSports dar und lässt Experten zu Wort kommen."Kaum eine Disziplin entwickelt sich derzeit so dynamisch wie eSports", so BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Ob in Wirtschaft, Gesellschaft oder Politik: eSports hat bereits nach kurzer Zeit Eingang in alle Bereiche gefunden. Mit unserem Report wollen einen Überblick zum aktuellen Stand der Entwicklungen geben und einen Blick in die Zukunft des eSports werfen."Der Report "BIU Fokus: eSports" bietet der Verband auf seiner Webseite kostenlos zum Download

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen