BIU und GAME rufen nach Förderung

Der GAME und der BIU verliehen ihrer Forderung nach einer Förderung von Computer- und Videospielentwicklung in Deutschland weiter Nachdruck. In einer gemeinsamen Erklärung stellen die beiden Branchverbände zehn Eckpunkte für ein Fördersystem vor, die Deutschland als Entwicklungsstandort international wieder konkurrenzfähig machen sollen.Bereits in der Vergangenheit hatten GAME und der BIU den Wunsch nach einer Förderung formuliert und entsprechende Konzepte vorgelegt. Erstmals sprechen die Vereine aber mit einer gemeinsamen Stimme in der Sache."Eine systematische Entwicklungsförderung ist für die deutsche Games-Branche überlebenswichtig, das zeigt nicht zuletzt unsere gemeinsame Erklärung", sagt Stefan Marcinek , Vorstandsvorsitzender des GAME. "Wir wollen Deutschland zu einem international starken Entwicklungsstandort machen, an dem kleine, mittlere und große Teams fantastische Spiele für den Weltmarkt produzieren. Mit einer Entwicklungsförderung vergleichbar zu Ländern wie Kanada, Frankreich oder England wird das gelingen." Tobias Haar , Vorstandssprecher des BIU, stößt ins selbe Horn: "Es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich derzeit so viele Parteien für eine systematische Games-Förderung aussprechen. Nach der Bundestagswahl müssen die aktuellen Vorschläge schnell in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, damit Deutschland nicht vollständig den Anschluss an die wachstumsstarken Entwicklungsstandorte verliert."Als Beleg, dass eine Förderung funktionieren kann, verweisen beide Verbände auf Länder wie Frankreich, England und Kanada, die nach Einführung einer systematischen staatlich Games-Förderung nicht nur eine Zunahme bei der Anzahl der entwickelten Spiele, Studio-Gründungen und angestellten Fachkräfte beobachten, sondern auch zusätzliche Steuereinnahmen und Investitionen generieren konnten.Die Erklärung "Lasst uns Deutschland zum starken Entwicklerstandort für Games machen!" wurde unter biu-online.de veröffentlicht.

Quelle: GamesMarkt.de

