BIU und GAME organisieren Vortragsprogramm auf der Learntec

09:30 Uhr: Prof. Dr. Linda Breitlauch, Hochschule Trier: Game Changer - Digitale Spiele als Lernmedium des 21. Jahrhunderts

10:00 Uhr: Christian Kiefer, Mobile Learning Labs: Spielerisch den Lerneffekt optimieren

10:30 Uhr: Dr. Stefan Göbel, Technische Universität Darmstadt: Serious Games Information Center - Standardisierte Beschreibung von Lernspielen

11:00 Uhr: Philipp Schäfer, Experimental Game: Wissensvermittlung in Spielen: die nötige Unwahrheit

11:30 Uhr: Michel Wacker, Gentle Troll: MeisterPOWER im Unterricht

12:00 Uhr: Tim Hutzenlaub, Mad About Pandas: Gates - Smart Farming Simulation Platform

12:30 Uhr: Jörg Hofstätter, ovos: Games für den Handel

14:00 Uhr: Jannis Goossens, Ijsfontein: Gamification in Automotive

14:30 Uhr: Kai Wegner, Exozet: Co-Creation am Beispiel einer VR-Anwendung in Aus- und Weiterbildung

15:00 Uhr: Martin Steinicke, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Anwendungszentrum cAPITs: Digital Aestethic Learning - Affektive Lernziele und Reflexionsprozesse durch digitale Konstruktion anstoßen

15:30 Uhr: Dr. Felix Kapp, Technische Universität Dresden + Linda Kruse, the Good Evil: Weibliche Nachwuchskräfte für Aus- und Weiterbildung begeistern

Am 31. Januar findet im Rahmen des Bildungskongresses Learntec die Vortragsreihe Games@Learntec statt: In insgesamt elf Vorträgen referieren Experten aus dem Spielebusiness über Design-Ansätze und Lösungen aus dem Bereich Game Based Learning. Experten aus Forschung und Lehre präsentieren zudem Erkenntnisse über das Medium Computerspiel sowie die Bedeutung von Lernspielen in Schule und Beruf."Das diesjährige Programm der LEARNTEC zeigt sehr deutlich, welches Potential Games auch abseits der reinen Unterhaltung haben", so GAME-Vorstandsmitglied Linda Kruse . "Die Anzahl und die Themen der jeweiligen Vorträge erstrecken sich dabei nicht nur über die verschiedensten Bereiche, sie veranschaulichen auch sehr schön, wie divers Serious Games und Game-Based Learning sein können."Organisiert wird die Vortragsreihe gemeinsam von den beiden Branchenverbänden BIU und GAME

