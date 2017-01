BIU und GAME mit gemeinsamen Learntec-Stand

Der bereits angekündigte Gemeinschaftsstand auf der Learntec 2017 nimmt weiter Gestalt an. Der BIU holte für die Fachmesse vom 24. bis 26 Januar auch den GAME mit an Bord. Gemeinsam bieten die beiden Verbände deutschen Serious-Games- und APITs-Entwicklern Raum für ihre Projekte. Für dem Stand konnten die Entwickler IJsfontein, kunst-stoff , Mobile Learning Labs und The Good Evil gewonnen werden, die ihre Projekte unter dem Motto "Serious Games & APITs @ Learntec" vorstellen.Am zweiten Tag des Branchenforums steht außerdem das Vortragsprogramm "Games@Learntec - Serious Games, Gamification and More" im Focus. Nach der Eröffnung durch Niels Boehnke von der Stiftung Digitale Spielekultur sprechen Branchen-Vertreter über das Thema Games und Bildung. Die Sprecher der Vortragsreihe sind Christian Kiefer , Tal Uscher, Jannis Goossens, Tim Hutzenlaub, Michel Wacker, Markus Herkersdorf Ralph Stock , sowie Kai Wegner und Jörg Hofstätter."Wir freuen uns sehr, der deutschen Serious-Games- und APITs-Branche gemeinsam mit dem GAME die Möglichkeit zu bieten, ihre Potentiale im Bereich der digitalen Bildung auf der Learntec zu präsentieren", so BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Games fordern Interaktion, Kreativität und die schnelle Einordnung von Informationen - sie sind das ideale Bildungsmedium im digitalen Zeitalter.""Die Learntec ist für unsere Mitglieder eine ideale Möglichkeit, ihre Kompetenz im Bereich der digitalen Bildung wie Serious Games und Game-Based Training zu zeigen", sagt Timm Walter , Head of Operations beim GAME. "GAME-Mitglieder sind schon seit Jahren prominent auf der Learntec vertreten und haben inzwischen ein relevantes Netzwerk zur e-Learning Branche geknüpft. Auch deswegen freut es uns, in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit dem BIU die Vielfalt des spielerischen Lernens präsentieren zu können.""Bereits zum 25. Mal präsentiert die Learntec die aktuellen Trends und Entwicklungen der digitalen Bildung. Das Game Based-Learning spielt in diesem Zusammenhang eine immer wichtigere Rolle", sagt René Naumann, Projektleiter der Learntec. "Ich freue mich, dass die kreative Games-Branche mit ihren innovativen Konzepten die Lernwelt bereichert und so Lernen noch unterhaltsamer macht."

