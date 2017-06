BIU stellt Kommunikation neu auf

Der BIU stellt seine Abteilung für politische Kommunikation komplett neu auf. Der Vranchenverband teilt dafür seine bisherige Kommunikationsabteilung in zwei Bereiche. Fortan gibt es die Teams für politische Kommunikation sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Leitung der politischen Kommunikation übernimmt Christine Schulze-Grotkopp , die durch Sebastian Broch unterstützt wird. Als zusätzliche Verstärkung der Abteilung kommt Dr. Christian-Henner Hentsch dazu. Der erfahrene Verbands-Justiziar arbeitete zuvor bereits für VG Media und übernimmt die Position als Leiter Recht und Regulierung.Die ausgegliederte Pressearbeit wird in Zukunft weiterhin von Martin Puppe geleitet. Zur Seite steht ihm dafür auch die zur Referentin beförderte Sabine Saeidy-Nory."Um die politische Arbeit des BIU zu stärken und weiterzuentwickeln, haben wir die interne Struktur neu ausgerichtet", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Dadurch bündeln wir unsere bestehenden Kräfte in diesem Feld und können diese noch besser für die deutsche Games-Branche einsetzen. Insbesondere im Jahr der Bundestagswahl können wir damit das Profil des BIU als politischen Interessensverband stärken und bei zentralen Themen wie der Entwicklungsförderung noch mehr erreichen."

Quelle: GamesMarkt.de

