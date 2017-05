BIU startet Umfrage zum Thema Spieleförderung

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) will sich nach eigenen Angaben einen genaueren Überblick verschaffen, wie deutsche Gamesunternehmen die bestehenden Förder- und Finanzierungsprogramme in Deutschland beurteilen. Dazu startete der Verband eine Umfrage und lädt alle Akteure der deutschen Gamesbranche zur Teilnahme ein. Die Umfrage läuft bis zum 20. Juni. "Die Ergebnisse sollen den Bundesländern und dem BIU als Branchenverband dabei helfen, bestehende Programme weiterzuentwickeln und noch mehr Argumente für eine Förderung zu sammeln, die besser auf die Anforderungen der Games-Branche zugeschnitten sind", heißt es in der Pressemitteilung des BIU.So sinnvoll einer derartige Erhebung ist, der vom BIU gewählte Zeitpunkt für den Start der Umfrage, ist heikel: Am heutigen Dienstag stellt der zwetie deutsche Spiele-Branchenverband, der GAME Bundesverband , sein lang erwartetes Förderkonzept vor.

Quelle: GamesMarkt.de

