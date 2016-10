BIU sponsert erneut Play-Festival

Ab dem 2. November zeigt sich Hamburg einmal mehr beim Play16-Festival von seiner kreativ-spielerischen Seite. Und auch in diesem Jahr ist der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) als Sponsor mit an Bord. So wird das Entwicklernetzwerk BIU.Dev erneut den Nachwuchspreis "Most Innovative Newcomer" des Festivals sponsern. Der Award richtet sich an Entwickler, die bis dato noch kein Spiel veröffentlicht haben. Er ist mit 1500 Euro dotiert. Viel wichtiger ist aber möglicherweise die einjährige Patenschaft durch ein erfahrenes Branchenmitglied, die dem Gewinner ebenfalls winkt. Als Patin steht in diesem Jahr Mareike Ottrand zur Verfügung, Co-Founderin und Art Directorin von Studio Fizbin sowie Professorin an der HAW Hamburg."Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder den Nachwuchs der Games-Branche mit dem 'Most Innovative Newcomer' Award unterstützen zu können", sagt BIU-Geschäftsführer Maximilian Schenk . "Seit mittlerweile neun Jahren zeigt das PLAY Festival mit seinem vielfältigen Programm, was Games alles sein können: interaktiv, immersiv, emotional und verbindend. Games sind ein kreatives und konvergentes Medium, das mittlerweile fest im Kanon der Kulturgüter etabliert ist."

Quelle: GamesMarkt.de

