BIU-Sonderpreis für "Fifa 17"

Der BIU vergibt seine Sales-Awards für den September und der Rekord-Gewinner des Monats heißt " Fifa 17 ". Erst am 29. September erschienen haben nurwenige Tage gereich, um die Kriterien für gleich mehrere Awards zu erfüllen. Allen voran schaffte " Fifa 17 " in so kurzer Zeit den Verkauf von einer Million Units, was EA einen weiteren Multiplattform-Award einbringt. Die weiteren Awards zeigen eindrucksvoll, auf welchen Plattformen "Fifa" sich besonders gut verkaufte. So gab es den BIU Award in Gold für über 100.000 verkaufte Units auf Xbox One und den BIU Sonderpreis für üer 500.000 verkaufte Units auf PlayStation 4.Damit landet EA mit dem neuen Teil einen Rekord für seine Fußball-Reihe. Der Vorgänger " Fifa 16 verkaufte sich letztes Jahr, in einem ähnlich kurzen Zeitraum, nur "halb so gut".

Quelle: GamesMarkt.de

