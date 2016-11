BIU sieht große Zustimmung für seinen Fördermodell-Vorschlag

Großansicht BIU-Vorstandssprecher Tobias Haar BIU-Vorstandssprecher Tobias Haar

In der vergangenen Woche stellte der BIU seinen Vorschlag für ein steuerbasiertes Fördermodell für Computer- und Videospielentwickler vor. Das Arbeitspapier bekäme aus Industrie und Politik große Zustimmung, beansprucht der Verband. Auf dem Parlamentarischen Abend "Talk@BIU: Neue Wege der Kulturförderung - Ein steuerliches Fördermodell für Games aus Deutschland" in der letzten Woche in Berlin setzten sich rund 100 Gäste mit "großem Interesse" und "angeregten Diskussionen" mit dem Plänen auseinander."Computer- und Videospiele aus Deutschland finden sowohl hierzulande als auch international immer weniger Beachtung. Angesichts der immer weiter zunehmenden Bedeutung des Mediums ist diese Entwicklung für den Kultur- und Kreativ-Standort Deutschland hoch problematisch", sagt Tobias Haar , Vorstandssprecher des BIU. "Der Parlamentarische Abend hat gezeigt: Der Entwurf des BIU für ein Modell zur steuerlichen Games-Förderung liefert wichtige Impulse zu der Frage, wie diese negative Entwicklung der deutschen Games-Branche gestoppt und sogar wieder umgekehrt werden kann. Unser Vorschlag wurde sehr positiv diskutiert. Jetzt arbeiten wir daran, dass unser Debatten-Anstoß auch im Wahljahr 2017 weiterverfolgt wird.""Computer- und Videospiele sind ein sehr vielfältiges Medium, dessen kulturelle Bedeutung durch Beiträge zum Lernen, zur Weiterbildung und zum sportlichen Wettbewerb mittlerweile über die reine Unterhaltung weit hinausgeht", sagte die Abgeordnete Saskia Esken, stellvertretende digitalpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. "Es muss unser Ziel sein, wieder mehr Games in Deutschland zu entwickeln, damit wir auch mit den innovativen Unternehmen in unserem Land am wirtschaftlichen Potenzial der Branche teilhaben. Die Ausformulierung eines konkreten Vorschlags, wie so eine Kulturförderung für Games aus Deutschland aussehen könnte, ist ein wichtiger Beitrag der Branche in der notwendigen Debatte über die richtigen Förderinstrumente, die wir nun mit den Experten für Kulturförderung, für Wirtschaftsförderung und für Finanzen führen wollen."Ihre Kollegin Tabea Rößner, medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen: "Computer- und Videospiele sind ein wichtiges Kulturmedium, für dessen Anerkennung wir uns bereits lange einsetzen. Daher begrüßen wir die Initiative des BIU sehr, einen eigenen Vorschlag zur Kulturförderung von Games aus Deutschland in die Diskussion einzubringen. Die Games-Branche bietet für den Kultur- und Kreativstandort Deutschland enormes Potenzial, das wir in der Zukunft noch zielgerichteter heben müssen."

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen