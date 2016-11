BIU-Netzwerke wachsen weiter

Großansicht Dr. Maximilian Schenk, Geschäftsführer des BIU Dr. Maximilian Schenk, Geschäftsführer des BIU

Die Netzwerke des BIU sind weiter auf Wachstumskurs. Wie der Verband mitteilt, sind allein im Oktober sieben Neumitglieder den Netzwerken BIU.Net und BIU.Dev beigetreten. Das BIU.Net verzeichnete mit Ampira, Beiten Burkhardt , der Designhochschule Leipzig, Experimental Game sowie Webedia gleich fünf Neuzugänge. Das BIU.Dev kann mit Aerosoft und Lost The Game Productions zwei Neuzugänge verzeichnen."Die neuen Mitglieder von BIU.Dev und BIU.Net sind ein gutes Abbild für die Vielfalt des gesamten Netzwerks", so Dr. Maximilian Schenk , BIU-Geschäftsführer. "Als Netzwerkplattform verbinden BIU.Dev und BIU.Net alle Akteure der gesamten deutschen Games-Branche und schaffen damit für jedes einzelne Mitglied sowie die gesamte Branche einen wichtigen Mehrwert. Wir freuen uns sehr, dass die Services, Mehrwerte und der Netzwerk-Gedanke so viel Anklang in der deutschen Games-Branche findet."

Quelle: GamesMarkt.de

