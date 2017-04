BIU-Netzwerke wachsen um 21 Mitglieder

Die Netzwerke des BIU können sich über einen ganzen Schwung neuer Mitglieder freuen. Wie der Verband mitteilt, treten insgesamt 21 Neumitgliedern den Netzwerken BIU.Dev und BIU.Net bei. BIU.Dev ist um zwölf Mitglieder gewachsen, darunter Egosoft Headup Games , King, Phantom8 und Tiny Roar. Außerdem kann der BIU die Gamigo-Töchter Aeria Games Intenium und Looki Publishing ebenfalls als neue Mitglieder seiner Entwickler-Plattform begrüßen.Dem BIU.Net treten 2nd Wave, die Rechtskanzlei Ihde & Partner Metaboli , Gamigo Advertising, HoneyTracks , sowie Prof. Dr. Michael Bhatty von der Hochschule für Design und Informatik Düsseldorf bei. Die beiden eSport-Unternehmen Green eSport und Fankhi sind ebenfalls neue Mitglieder im BIU.Net, treten aber ebenfalls der Vereinigung eSports.BIU bei."Ich freue mich sehr über den großen Mitgliederschub, den es seit Jahresbeginn bei unserer deutschlandweiten Netzwerkplattform BIU.Dev und BIU.Net gegeben hat," sagt Felix Falk , Geschäftsführer des BIU. "Die steigende Vielfalt an Entwicklern, Dienstleistern und anderen Akteuren ermöglicht es uns, ein noch breiteres Spektrum an Themen abzudecken, Wissen auszutauschen und als Branche an einem Strang zu ziehen."

