BIU mit neuerlichem Stand auf der Game Connection America

Großansicht Aussteller-Fläche der Game Connection America (Bild: Game Connection/Mary Chan) Aussteller-Fläche der Game Connection America (Bild: Game Connection/Mary Chan)

Auch für die im Februar 2018 stattfindende Game Connection America organsiert der BIU einen Gemeinscheinschaftsstand für die heimische Industrie. Bereits Anfang dieses Jahres reiste eine deutsche Delegation nach San Francisco, um auf der 'Made in Germany'-Fläche Kontakte zu knüpfen. Diese Möglichkeit bietet der Branchenverband allen deutschen Games-Unternehmen erneut an. Die Game Connection America findet parallel zur GDC vom 19. bis 21. März 2018 in San Francisco statt. Es werden über 2.700 Teilnehmer von 1.400 Unternehmen erwartet."Die Game Connection America gehört zu den wichtigen Events der Games-Branche", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk ."Als BIU arbeiten wir deshalb mit Nachdruck daran, deutschen Games-Unternehmen die Teilnahme zu ermöglichen, um sich mit ihren Projekten international zu präsentieren, Netzwerke aufzubauen und damit den gesamten deutschen Games-Standort nachhaltig zu stärken."Firmen, die über den BIU buchen, bekommen obendrein einen Rabatt. So ist ein Stand auf der Game Connection America bereits ab 2610 Euro anstatt 2900 Euro zu bekommen. Weitere Informationen zur "Made in Germany"-Area gibt es unter biu-online.de

Quelle: GamesMarkt.de

