BIU mit deutschem Stand zur Game Connection America

Großansicht Impression von der Game Connection America im Jahr 2015 (Bild: Game Connection/Mary Chan) Impression von der Game Connection America im Jahr 2015 (Bild: Game Connection/Mary Chan)

Der BIU organisiert für die Game Connection America erstmals einen deutschen Gemeinschaftsstand. Die Konferenz findet parallel zur GDC vom 27. Februar bis 1. März 2017 in San Francisco statt. Auf der 'Made in Germany'-Fläche können sich deutsche Branchemitglieder in Kalifornien präsentieren. Organisiert wird der Stand vom Netzwerk BIU.Net."Erstmals können wir deutschen Games-Unternehmen ein attraktives Paket für die Game Connection America anbieten, einer der wichtigsten Veranstaltungen für neue Business-Kontakte in der Games-Branche", sagt Dr. Maximilian Schenk , Geschäftsführer des BIU. "Mit der 'Made in Germany'-Area auf der Game Connection America 2017 verfolgen wir das Ziel von BIU.Net weiter nachdrücklich: Die deutsche Games-Branche zu stärken - durch eine bessere Vernetzung national wie international - und so den Standort Deutschland nachhaltig zu stärken."Austeller, die über den BIU buchen, erhalten außerdem weitere Vorteile. Zum einen kann das "On-site Visitor Package" gebucht werden, inklusive dreier Meeting-Wünsche. Zum anderen gibt es den "Standard Pass", der für Nutzer des BIU.Net-Angebots 15 anstatt dersonst üblichen zehn Meeting-Wünsche beinhaltet. Aussteller erhalten zudem einen Rabatt von über zehn Prozent auf den Super-Early-Bird- (bis zum 14.12.) beziehungsweise den Early-Bird-Preis (bis zum 25.01.).

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen