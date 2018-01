BIU: "Let's Play"-Nutzerzahlen um eine Mio. gestiegen

Großansicht Felix Falk, Geschäftsführer des BIU (Bild: Dirk Mathesius) Felix Falk, Geschäftsführer des BIU (Bild: Dirk Mathesius)

Wie schon 2016 hat der BIU auch im Sommer 2017 das Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland mit einer Befragung Deutscher Spieler unter anderem zum Thema "Let's Play" beauftragt. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt. Demnach konsumierten bereits über 16 Millionen Deutsche schon einmal ein "Let's Play"-Video. Das sind eine Million mehr als bei der Vorjahresumfrage. Noch dynamischer entwickelte sich die Zahl derjenigen, die sich vorstellen könnte selbst "Let's plays" zu produzieren. 2016 gaben noch rund 3,5 Mio. Spieler an sich dies vorstellen zu können. Bei der aktuellen Umfrage waren es bereits 8,5 Mio. oder jeder fünfte Gamer in Deutschland."Let's Plays haben sich innerhalb weniger Jahre für Millionen Deutsche zu einem eigenständigen interaktiven Medienformat entwickelt", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Die Videos zu Computer- und Videospielen laden ihre Zuschauer dazu ein, gemeinsam in digitale Welte einzutauchen, Geschichten zu hören und sich in der Gruppe auszutauschen."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen