BIU korrigiert gamescom-Besucherzahl

355.000 Besucher zählte die gamescom 2017

Wenige Tage nach Ende der gamescom 2017 korrigieren die Veranstalter die Teilnehmerzahl noch einmal nach oben. Laut BIU und Koelnmesse schloss die Messe am Ende mit rund 355.000 Besuchern. Das ist ein leichtes Plus zur ersten offiziell gemeldeten Zahl , die bei 350.000 Menschen lag.Die erste Besucherzahl wurde am frühen Samstagnachmittag vermeldet - also zu einem Zeitpunkt, zu dem die gamescom noch lief. Offenbar machten dann im Anschluss noch mehr Leute von der Möglichkeit eines Nachmittagsticket Gebrauch, um die gamescom am Samstagnachmittag noch zu besuchen, als die Erfahrungen der letzten Jahre erwarten ließen. Dieses Ticketkontingent lässt sich weniger leicht kalkulieren, da die Verfügbarkeit der Nachmittagstickets davon abhängt, wie viele Besucher mit Tageskarten die Messe bereits wieder verlassen haben. Erst dann gehen diese Tickets ab 13 Uhr wieder in den Verkauf.

Quelle: GamesMarkt.de

