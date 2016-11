BIU: Health-Games auf der Medica 2016

Am 14. November beginnt die weltgrößte Medizin-Messe Medica in Düsseldorf. Mit dabei ist die Games-Branche, die mit der gemeinsamen Ausstellerfläche "APITs-Arena" den Mehrwert von Health-Games mit Applied Interactive Technologies (APITs) aufzeigen will. Dabei stellen unter anderem Unternehmen wie Birds and Trees, Gamify now! , Imaginary, Serious Games Solutions , Active Cues, TeleClinic und Urban Invention Gesundheits-Apps, Serious Games oder VR-Anwendungen rund um das Thema Gesundheit und Medizin vor. Unterstützt werden die nationalen und internationalen Games-Firmen von den Netzwerkplattformen des Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware , BIU.Dev und BIU.Net."Die APITs Arena auf der Medica veranschaulicht das große Potential von Games-Technologien in der Gesundheitsbranche", sagt Dr. Maximilian Schenk , Geschäftsführer des BIU. "Computer- und Videospiele sind Vorreiter der Nutzereinbindung, intuitiver Bedienelemente und vieler anderer Bereiche der Digitalisierung. Als Verband der deutschen Games-Branche wollen wir diese Qualitäten der Gesundheitsbranche zugänglich machen und gemeinsame Projekte fördern."Neben der Ausstellerfläche findet auch ein ausgedehntes Rahmenprogram rund um das Thema Health-Games statt. Auf den beiden großen Bühnen der Medica finden über die gesamte Messezeit hinweg Vorträge und Diskussionen statt. So zum Beispiel das Panel "Games for health, blogging and other innovations" am 17. November. Das gesamte Vortragsprogramm der Medica, sowie weitere Informationen zur Messe finden Sie hier

