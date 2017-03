BIU-Gemeinschaftsstand zieht zu Länderständen

Felix Falk, Geschäftsführer des BIU (Bild: Dirk Mathesius)

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) organisiert auch in diesem Jahr einen Gemeinschaftsstand auf der Gamescom. Der "BIU & Friends Business Booth" stellt dabei eine Weiterentwicklung und Kombination der beiden bisherigen Standkonzepte des Verbands dar, des BIU Gemeinschaftsstands und der BIU.Net & Friends Area. Interessierte Unternehmen können auf dem neuen Gemeinschaftsstand aus einer Vielzahl von Services und Gestaltungsmöglichkeiten ihr individuelles Paket schnüren.Besonders erfreulich ist, dass der Gemeinschaftsstand in Halle 3.2 positioniert sein wird, also in der Halle, in der auch die Gemeinschaftsstände der Bundesländer zu finden sind. "Als Verband bieten wir damit allen Unternehmen die Chance, sich auf der wichtigsten Business-Plattform Europas zu präsentieren, Geschäftskontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu festigen", erklärt BIU-Geschäftsführer Felix Falk

