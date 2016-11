BIU: Games haben Schlüsselrolle bei Digitalisierung

Großansicht Dr. Maximilian Schenk, Geschäftsführer des BIU Dr. Maximilian Schenk, Geschäftsführer des BIU

Am 16. und 17. November findet in Saarbrücken der nationale IT-Gipfel der Bundesregierung statt und der BIU will diesen nutzen, um für die Gamesbranche zu trommeln. "Wir freuen uns sehr, als Verband der deutschen Games-Branche so umfangreich wie noch nie am Nationalen IT-Gipfel beteiligt zu sein", so Dr. Maximilian Schenk , Geschäftsführer des BIU. "Games sind nicht nur das einzige originäre Digital-Medium unserer Zeit, sie sind für viele Millionen Menschen Türöffner zur digitalen Welt und wesentlicher Katalysator der Digitalisierung."Gleichzeitig betont der Verband, welche Schlüsselrolle Games auch abseits der Unterhaltung haben. "Insbesondere bei den anstehenden Herausforderungen wie der Digitalisierung der Bildungs- und Arbeitswelt spielen Games eine Schlüsselrolle", so der BIU-Geschäftsführer. Doch auch ganz generell sei der Einfluss von Spielen in der Digitalwelt nicht zu verachten. Tatsächlich trugen Games wesentlich zum schnellen Siegeszug von Smartphones und Tablets bei. Und auch neue Technologien wie VR oder AR werden zunächst von Spieleanwendungen vorangetrieben.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen