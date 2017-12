BIU für Politik-Award nominiert

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware ist für den Politik-Award 2017 in der Kategorie "Kampagne von Unternehmen" nominiert. Die Jury des Awards wählte den BIU für seine gamescom-Kampagne aus, zur der unter anderem die Messe-Eröffnung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Wahlkampf-Arena gehörten. Der Preis wird, zusammen mit den anderen sechs Kategorien, am 1. Februar 2018 in der Hauptstadtrepräsentanz der deutschen Telekom in Berlin verliehen.Der Politik-Award wird in diesem Jahr zum 15. Mal verliehen und zeichnet jedes Jahr die besten politischen und gesellschaftlichen Kampagnen aus. Der Preis wird vom Branchen-Magazin politik&kommunikation und Quadriga Media Berlin ausgerichtet.

Quelle: GamesMarkt.de

