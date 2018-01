BIU: eSport ist längst Breitensport

Großansicht Felix Falk, Geschäftsführer BIU (Bild: Dirk Mathesius) Felix Falk, Geschäftsführer BIU (Bild: Dirk Mathesius)

Fast jeder zehnte Gamer hat bereits an einem eSport-Turnier oder eine -Liga teilgenommen. Dies geht aus Umfrageergebnissen von YouGov hervor, die der BIU jetzt vorlegte. Damit haben über vier Millionen Deutsche schon einmal eSport betrieben. Knapp drei Millionen treten sogar regelmäßig bei Turnieren und in Ligen an. Jeder Fünfte Gamer oder neun Millionen Deutsche können sich die Teilnahme an einem Wettbewerb vorstellen. Und ein Viertel aller Spieler kann sich vorstellen, sich in einem eSport-Verein zu engagieren.All diese Ergebnisse lassen für den Verband nur einen Schluss zu: "eSports ist längst ein Breitensport", so Felix Falk , BIU-Geschäftsführer. "Doch im Gegensatz zu Tischfußball oder Schach wird eSports in Deutschland nicht als gemeinnützig anerkannt. Damit wird derzeit eine Chance vertan, insbesondere junge Menschen für Strukturen zu interessieren, die über den Sport hinaus auch wichtige gesellschaftliche Arbeit leisten, sei es bei Information und Aufklärung, Ausbildung und Nachwuchs oder sozialem Engagement. Politisch müssen hier endlich gleiche Rahmenbedingungen geschaffen werden."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen