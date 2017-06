BIU bittet erneut zum "Pitch & Match"

Im Rahmen der nächsten gamescom im August, legt der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) sein "Pitch & Match"-Event neu auf. Nachdem der Austausch zwischen Publisher und Entwickler im letzten Jahr ein Erfolg war lädt die Netzwerkplattform BIU.Dev für den 22. August, den Fachbesucher-Dienstag, erneut Entwickler in die business area der gamescom ein. Die Entwickler-Teams haben dort 20 Minuten Zeit, ihre Spiele potenziellen Publishern zu präsentieren.Entwickler, die ihre aktuellen Projekte beim "Pitch & Match" vorstellen möchten, können sich bis zum 20. Juli bewerben "Unser Ziel ist es, dass Games aus Deutschland wieder stärker am deutschen und internationalen Markt teilhaben", sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Wir haben in Deutschland eine exzellente Entwickler-Szene. Der Umsatzanteil deutscher Spiele-Entwicklungen am heimischen Markt beträgt aber nur sechs Prozent, international ist er noch geringer. Mit dem BIU.Dev 'Pitch & Match' bieten wir der deutschen Games-Branche deshalb eine Plattform auf der größten Games-Messe der Welt, um sich national und international sichtbarer zu machen, besser zu vernetzen und so neue Business-Möglichkeiten zu schaffen."

Quelle: GamesMarkt.de

