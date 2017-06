BIU begrüßt Six Foot Europe als Mitglied

Die europäische Niederlassung des Publishers Six Foot Europe in Berlin ist als 28. Mitglied dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) beigetreten. Bereits seit vergangenem Jahr ist das Unternehmen und Geschäftsführer Markus Windelen Mitglied im BIU-Netzwerk BIU.Dev. Jetzt wurde der Verbandsbeitritt bestätigt. Six Foot Europe vermarktet Spiele unter der Publisher-Marke Grey Box Games, zu dessen jüngster Veröffentlichung auch der Indie-Erfolgstitel " Rime " gehört."Wir stehen mit voller Überzeugung hinter dem übergeordneten Ziel des BIU, die Akzeptanz und Unterstützung von Computer- und Videospielen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft weiter auszubauen und sind deswegen auch Mitglied des Verbandes geworden", sagt Markus Windelen. "Durch unsere Mitarbeit bei BIU.Dev und durch unseren Partner Yager konnten wir uns von der Arbeit des BIU bereits zuvor überzeugen, sodass uns die Entscheidung, noch mehr Verantwortung zu übernehmen und unser Engagement auszuweiten, leichtfiel.""Bereits als Mitglied von BIU.Dev haben Markus Windelen und sein Team sich aktiv an der Verbandsarbeit beteiligt und beispielsweise an unserem 'Pitch & Match'-Event auf der gamescom 2016 teilgenommen sowie wichtige Aspekte zum Standort Deutschland in die Diskussion eingebracht. Als BIU-Mitglied können wir diese Zusammenarbeit bei den anstehenden Herausforderungen weiter intensivieren", sagt Felix Falk , Geschäftsführer des BIU.

Quelle: GamesMarkt.de

