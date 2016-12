BIU begrüßt neue Urheberrechtsreform

Am 1. April 2017 tritt Reform des Urhebervertragsrechts voraussichtlich in Kraft. Die ersten Referentenentwürfe zur Neufassung der Rechtsgrundlage hatten Anfang dieses Jahres noch für viel Kritik aus den Kreativbranchen gesorgt. Auch die Verbände der Gamesbranche, BIU und GAME , äußerten sich kritisch über die geplante Urheberrechtsnovelle. Nachdem die Text mehrfach überarbeitet wurde, zeigt sich nun der BIU merklich zufriedener mit dem neuen Urheberecht.Der Verband begrüßt vor allem, dass die neue Rechtsgrundlage umfangreiche Ausnahmen für die Entwicklung von Games vorsieht. Im Gegensatz zu den frühen Referenten- und Gesetzentwürfen des "Gesetzes der Bundesregierung zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung" gelten für die Entwicklung von Computerprogrammen, worunter auch Games zu fassen sind, umfangreiche Ausnahmen. Damit berücksichtigt die verabschiedete Reform, wie vom BIU gefordert, die in der Games-Entwicklung im Vergleich zu anderen Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen, die deutlich internationaler, teamorientierter und komplexer sind als beispielsweise in der Buch- und Musikbranche. So gelten die Ausnahmen für die Entwicklung von Computerprogrammen etwa beim jährlichen Auskunftsanspruch, dem Zweitverwertungsrecht und dem Verbandsklagerecht."Wäre die Reform des Urhebervertragsrechts umgesetzt worden, wie es in den ersten Referentenentwürfen formuliert war, wäre Deutschland als Entwicklungsstandort für Games international weitgehend abgehängt worden", sagt der scheidende BIU-Geschäftsführer Dr. Maximilian Schenk . "In den vergangenen Monaten haben wir bei jeder nur denkbaren Möglichkeit darauf hingewiesen, dass die besonderen Produktionsbedingungen von Games stärker berücksichtigt werden müssen. Die gestern Abend vom Bundestag verabschiedete Reform des Urhebervertragsrechts trägt nun deutlich der komplexen Arbeitsteilung bei der Entwicklung von Computer- und Videospielen Rechnung."

