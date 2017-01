BIU: 18 Mio. spielen mit- oder gegeneinander

27 Prozent aller deutschen Internetnutzer ab 16 Jahren oder 18 Millionen Deutsche spielen über die On- und Offline-Multiplayer-Modi gegeneinander. Dies ergaben Hochrechnungen des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) auf Basis eine repräsentativen Umfrage von YouGov.Etwa die Hälfe davon bevorzugt reine Online-Multiplayer-Matches. Ein Viertel gibt jedoch den Offline-Mehrspieler-Modi den Vorzug. Das letzte Viertel spielt zu etwa gleichen Teilen On- wie Offline mit- und gegeneinander.Eine weiteres, interessantes Ergebnis: 14 Millionen Deutsche oder rund 21 Prozent der Internet-Nutzer ab 16 Jahren verbringen bis zu 50 Prozent ihrer Gaming-Time mit Multiplayer-Spielen. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Rund vier Mio. Deutsche nutzen, wenn sie spielen, überwiegend Multiplayer-Modi."Mit- und gegeneinander zu spielen, gehört zu den ältesten Kultur- und Lerntechniken der Menschheit. Kompetitive und kooperative Games bringen diese Technik wieder in den Alltag von Millionen Menschen", erklärt BIU-Geschäftsführer Felix Falk . "Der Multiplayer-Modus zeigt dabei die soziale Komponente von Games."

