Bitkom-Umfrage belegt wachsende Reichweite für Podcasts

Großansicht Beliebt: Von den 14- bis 49-Jährigen hört knapp ein Drittel hin und wieder Podcasts (Bild: Bitkom) Beliebt: Von den 14- bis 49-Jährigen hört knapp ein Drittel hin und wieder Podcasts (Bild: Bitkom)

Eine repräsentative Umfrage unter 1006 Personen ab 14 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hat ergeben, dass 22 Prozent der Befragten hin und wieder Podcasts hören, während es 2016 nur 14 Prozent waren.Dabei schneiden die 14- bis 29-Jährigen gleich ab, wie die Hörer zwischen 30 und 49 Jahren. Die digitalen Radioshows kommen bei beiden Altersgruppen mit 30 Prozent gut an.Während unter den 50- bis 64-Jährigen jeder Vierte ab und zu Podcasts hört, sind es in der Generation ab 65 Jahren nur vier Prozent. 74 Prozent der Studienteilnehmer nutzen ihr Smartphone, um auf die Podcastinhalte zuzugreifen.Laut Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder haben "Podcasts einen festen Platz in der Medienwelt eingenommen". Und das hat auch die Werbeindustrie erkannt, die inzwischen wieder vermehrt auf Audiowerbung setzt, um Kunden zu gewinnen.So erklärte Sascha Lazimbat , COO Zebralution im Umfeld der Label & Publisher-Konferenz des Unternehmens im Mai , dass Podcasts eine Renaissance erleben, "weil nun die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen". Demnach sei bei der Zeit, die viele Menschen Tag vor Tag vor großen oder kleineren Bildschirmen verbringen, längst ein Maximum erreicht. Das hätten auch die Werbetreibenden erkannt, die in den vergangenen Jahren viel auf Videos gesetzt hätten, derzeit aber wieder verstärkt an Audiowerbung denken würden.

Quelle: MusikWoche

