Bigben ergattert PS4-Lizenz

Großansicht Ende des Jahres erscheint der Nacon Revolution Pro Controller für die PS4 Ende des Jahres erscheint der Nacon Revolution Pro Controller für die PS4

Der Distributor Bigben Interactive gibt das Ergebnis einer erfolgreich geschlossenen Lizenzpartnerschaft mit Sony Interactive Entertainment Europe bekannt. Bigben vermarktet in Zukunft den offiziellen "Nacon Revolution Pro"-Controller, der vollständig mit Sonys PlayStation 4 kompatibel und ein offizielles Lizenzprodukt ist.Der Controller ist dabei vom professionellen eSport inspiriert und bietet starke Individualisierungsmöglichkeiten an, die sich vor allem an Pro-Gamer richten. Bigben bringt das Gerät in Deutschland Ende des Jahres für 109,99 Euro (UVP) in den Handel.

Quelle: GamesMarkt.de

