Big Viking Games legt Fonds für Entwickler von Instant Messenger Games auf

Big Viking Games hat einen Fonds mit einem Volumen von zehn Mio. Dollar aufgelegt, mit dem man Drittherstellern bei der Entwicklung und Vermarktung von HTML5-basierten Spielen für Messenger-Plattformen unter die Arme greifen will. Obwohl das Programm nicht auf Spiele für Facebooks Instant Gaming Plattform beschränkt ist, liegt eine gewisse Verbindung nahe. Zum einen kündigt der kanadische Entwickler den Fonds parallel zum Start der Beta von Instant Gaming an, zum anderen wird Big Viking Mitte Dezember selbst ein Spiel für Facebooks Instant Gaming launchen.Einschränkungen für den Fonds, bspw. was die regionale Herkunft der Entwickler betrifft, gibt es keine oder wurden zumindest nicht kommuniziert. Auf den Seiten von Big Viking Games gibt es ein Kontaktformular für interessierte Entwickler. Big Viking Games hat nach eigenen Angaben selbst erst kürzlich ein Investment von über 20 Mio. Dollar zweier Institutioneller Anleger aus Kanada erhalten.

Quelle: GamesMarkt.de

