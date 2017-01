BGH: Publisher dürfen gegen Cheat-Software vorgehen

Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilte in der vergangenen Woche, dass ein Anbieter von Online-Spielen den Vertrieb von Automatisierungssoftware (Cheat-Software) verbieten darf. Im konkreten Fall hatte Blizzard für " World of Warcraft " gegen die Bossland GmbH geklagt, die entsprechende Software verbreitet hatte.Der Bundesgerichtshof erklärte Cheat-Software nicht grundsätzlich als rechtswidrig, aber räumte den Betrieber der Spielen das grundsätzliche Recht ein, juristische gegen die Anbieter der Schummelsoftware vorzugehen. Der BGH bestätige die Vorinstanz und sah einen Wettbewerbsverstoß des Anbieters der Bot-Software. Die detaillierten Entscheidungsgründe für die Urteilsbegründung der Richter liegen noch nicht vor."Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist ein wichtiger Schritt für alle Spiele-Anbieter", sagt der Fachanwalt Dr. Andreas Lober , Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Beiten Burkhardt. "Das höchste deutsche Zivilgericht bestätigt, dass diese das Recht haben, unerwünschte Software zu verbieten, die in ihr Spiel eingreift. Das Urteil ist auch ein Sieg für ehrliche Spieler, die zu Recht frustriert sind, wenn sich andere einen unfairen Vorteil verschaffen. Die Sache ist vergleichbar mit dem Sport, der auch nur Spaß macht, wenn sich alle an die Regeln halten. Nicht zu Unrecht wird der Einsatz von Mogel-Bots von vielen mit Doping verglichen."Neu ist das Thema indes nicht. Cheatsbots beschäftigten bereits 2012 die Gerichte.

