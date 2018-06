Bethesdas große Blockbustershow

Es ist erst das vierte Mal, dass der US-Publisher Bethesda/ZeniMax eine Pre-E3-Show veranstaltet hat, doch die Erwartungen waren hoch. Schließlich hat das Unternehmen noch bei jeder seiner Shows für einige Überraschungen gesorgt. Und die Fans wurden auch diesmal nicht enttäuscht. Ganz generell bleiben die US-Amerikaner treu und folgen ihrem Credo Qualität statt Quantität.Die Zahl an Neuankündigungen lässt sich - fast - an einer Hand abzählen. Doch es handelt sich um durchgehen bekannte Marken aus dem Core-Games-Segment: "Wolfenstein Youngblood", "Doom Eternal", "Quake Champions" oder auch die neuen "Elder Scrolls Online"-Kapirtel "Wolfhunter" und "Murkmire". Dazu gab es weitere Informationen zum erst seit kurzem bestätigten"Fallout 76" und zu "Rage 2", das ja bereits vor der Show bei Walmart in Kanada geleakt wurde, was Bethesda mit einem Augenzwinkern auch in der Show aufnahm.Apropos Augenzwinkern: Todd Howard, Game Director der Bethesda Studios, präsentierte gleich zu Beginn seines Auftritts einen selbstironischen Trailer der Bethesda Studios, mit dem sie das jahrelange Portieren von "The Elder Scrolls V: Skyrim" auf alle möglichen Plattformen auf die Schippe nahmen. Tatsächlich hatte Howard aber die wohl größten Pfründe im Gepäck. Er erläuterte nicht nur das von Fans mit einem gewissen Maß an Skepsis erwartete Multiplayer-Prinzip von "Fallout 76" so, dass die Zweifel ausgeräumt sein dürften, Howard bestätigte auch, dass das 120 Millionen Mal heruntergeladene "Fallout Shelter" nun auch für PS4 und Switch geben wird.Und er präsentierte mit "The Elder Scrolls: Blades" ein neues Familienmitglied der "Elder Scrolls"-Reihe, dass die IP nach Spielerzahlen möglicherweise auf ein neues Level hieven wird. "Blades" ist ein kostenlosen RPG, das im Herbst zunächst für iOS und Android erscheint. Es ist damit das zweite große Mobile-Game Bethesdas, doch es könnte mittelfristig noch viel mehr sein. Denn Howard kündigte bereits an, dass "Blades" auf jede Plattform umgesetzt werden soll, wo dies möglich sei, und sprach dabei ausdrücklich auch von Konsolen, PC und VR, wobei crossplattform Gameplay explizit das Ziel ist.Die zwei größten Teaser gab es jedoch ganz am Ende: So bestätigte Howard ganz offiziell, dass Bethesda an der neuen IP "Starfield" arbeitet, ein Name, der schön länger in der Gerüchteküche kursierte. Und Howard zeigte einen sehr kurzen und sehr allgemein gehaltenen Teaser-Trailer auf "The Elder Scrolls VI". Dass dabei eine Landschaft gezeigt wurde, die Gerüchte über ein "Skyrim 2" nahelegen werden, sollte man aber vielleicht noch nicht überbewerten. Howard sprach schon bei "Starfield" davon, etwas zu zeigen, das über das Line-up des Jahres hinausgeht. Und "TES6" verortete er zeitlich als das Projekt nach "Starfield".

Quelle: GamesMarkt.de

