Bethesda spielt mit Gronkh im Kino

Zum Verkaufsstart von " Prey " veranstaltet Bethesda mit dem populären Let's Player Erik "Gronkh" Range und Schauspieler Christian Ulmen ein Spielesession im Kino. Einen Tag vor dem offiziellen Handelsstart des Shooters spielen die beiden in einem Kölner Kinosaal bereits den Anfang von des SciFi-Shooters vor Live-Publikum. Die Show wird außerdem ab 20 Uhr live ins Netz übertragen und kann auf Amazon und Twitch verfolgt werden. Auch Dennis Schmidt-Foss, unter anderem die deutsche Stimme von Ryan Reynolds und Eddie Murphy, wird heute Abend neben Gronkh Platz nehmen. Der Synchronsprecher leiht dem männlichem Protagonisten Morgan Yu seine Stimme und ist Fan der Werke der Arkane Studios.Das Event wird von Bethesda in Zusammenarbeit mit 20th Century Fox organisiert, die vor Ort zusätzlich bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Kinostart ausgewählte Szenen aus dem SciFi- Kinofilm " Alien: Covenant " von Ridley Scott zeigen werden. So schließt sich auch der Kreis: Erik Range hat im Film ein Crew-Mitglied synchronisiert.

Quelle: GamesMarkt.de

