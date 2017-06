Bethesda punktet mit "Wolfenstein" und "Evil Within"

Großansicht Szene aus "The Evil Within 2" Szene aus "The Evil Within 2"

Zum mittlerweile dritten Mal lud auch Bethesda anlässlich der E3 in Los Angeles zu einer eigenen Pressekonferenz. In den frühen Morgenstunden nach hiesiger Zeit stellte der US-Publisher seine Neuheiten für die kommenden Monate vor. Bethesda hatte VR-Versionen von " Doom " und " Fallout 4 " und die eigenständig lauffähige Erweiterung "Dishonored: Der Tod des Outsiders" im Gepäck. Außerdem wurden erste Szenen der Switch-Umsetzung von " The Elder Scrolls V: Skyrim " gezeigt. Zwei Neuankündigungen waren dann auch im Programm: "Wolfenstein II: The New Colossus" und "The Evil Within 2".In beiden Fällen handelt sich um erwartete Fortsetzungen von bekannten Marken. Das Horrorspiel "The Evil Within 2" erscheint am 13. Oktober für PS4, Xbox und PC. Die "Wolfenstein"-Fortsetzung nur wenige Tage später, am 27.10., ebenfalls für alle diese drei Plattformen.

Quelle: GamesMarkt.de

