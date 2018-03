Bethesda holt Roy Campbell und Robot Entertainment entlässt Mitarbeiter

Bethesda machtzum neuen. Der erfahrene Branchenexperte tritt ab sofort seinen Posten im Londoner Büro des Publishers an. Campbell arbeitet bereits seit rund 30 Jahren in der Video-Spiel-Industrie und war unter anderem für THQ tätig. | Quelle: mcvuk.com Der amerikanische Spielepublisherentlässt über. Der Entwickler der "Orks Must Die"-Reihe will sich in Zukunft nur noch auf das Mobile-Game "Hero Academy 2" konzentrieren und verkleinert deshalb seine Entwicklerabteilung. | Quelle: Robot Entertainment " startet mit überauf der Xbox One. Wie Publisher Microsoft meldet knackte der Rare-Titel knapp eine Woche nach Release bereits die Rekord-Marke und erreicht vor allem auf den Streaming-Seiten wie Mixer, YouTube und Twitch ansehnliche Zahlen. Demnach wurden seit Start bereits rund zehn Millionen Stunden gestreamt. | Quelle: Xbox

Quelle: GamesMarkt.de

