Bethesda feiert "Prey"-Premiere in Köln

Großansicht Gronkh und Christian Ulmen (r.) auf der "Prey"-Premiere. (Bild: eosandy.com) Gronkh und Christian Ulmen (r.) auf der "Prey"-Premiere. (Bild: eosandy.com)

Zum Verkaufsstart von " Prey " feierte Bethesda die Veröffentlichung des Titels in Deutschland mit einer Premiere in Köln. Der Publisher lud dazu in die Astor Filmlounge , einem Kinosaal im Zentrum der Rheinstadt. Gemeinsam mit unter anderem dem populären Youtuber Erik "Gronkh" Range, Schauspieler Christian Ulmen und dem Synchronsprecher Dennis Schmidt-Foss , der die "Prey"-Hauptfigur spricht feierte die deutsche Bethesda-Niederlassung die Veröffentlichung des Titels mit Pressevertretern, Fans und Influencern.Gronhk und Ulmen spielten für das Publikum im Saal und im Livestream die ersten Stunden des Action-Spiels. Anschließend bekamen die Zuseher vor Ort noch erste Szenen aus dem SciFi- Kinofilm " Alien: Covenant " von Ridley Scott zu sehen. "Prey" ist seit dem 5. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich und bekommt von der Presse gute Testzeugnisse ausgestellt Fotos: eosandy.com

Quelle: GamesMarkt.de

