Beta-Rekord für "Battlefield 1"

Dass EA und Entwicklerstudio Dice mit " Battlefield 1 " wahrscheinlich genau den Geschmack der Shooter-Fans getroffen haben, belegte bereits der gamescom award 2016, bei der das Weltkriegs-"Battlefield" den Publikumspreis mit nach Hause nehmen konnte.Wie beliebt der Titel aber tatsächlich schon vor Release ist, beweisen die Zahlen, die Electronic Arts zum Ende der offenen Beta-Phase des Mulitplayer-Shooter veröffentlicht: Vom 31. August bis zum 8. September konnten Interessierte das Schlachtfeld in der Wüste Sinai bereits kostenfrei ausprobieren. Insgesamt machten von dieser Möglichkeit 13,2 Millionen Spieler Gebrauch. Damit haben so viele Menschen wie noch nie zuvor an einer Beta für EA-Spiele teilgenommen. Zum Vergleich: Für " Star Wars Battlefront " haben letztes Jahr neun Millionen Spieler die Beta-Phase genutzt und bei " Battlefield Hardline " spielten sechs Mio. probe.In wie weit sich dieser Rekord auf die finalen Verkaufszahlen auswirkt, zeigt sich spätestens am 21. Oktober, wenn "Battlefield 1" erscheint.

Quelle: GamesMarkt.de

