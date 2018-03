Besucherrekord für GDC 2018

Großansicht Einlassbereich der GDC (Bild: GDC/UBM) Einlassbereich der GDC (Bild: GDC/UBM)

Die diesjährige Game Developers Conference (GDC) erreicht einen neuen Teilnehmerrekord: 28.000 Fachbesucher nahmen zwischen dem 19. und 23. März an der Entwicklerkonferenz in San Francisco teil. Nach dem leichten Rückgang im Vorjahr auf 26.000 (2016: 27.000) konnten die Veranstalter also erneut einen Zuwachs beim Publikum verzeichnen.Die GDC 2018 bot 750 Vorträge, Panels und Workshops. 550 Unternehmen präsentierten sich im Aussteller-Bereich der Konferenz.Die Termin für das nächste Jahr wurde indes bereits festgelegt: Die Game Developers Conference 2019 findet vom 18. bis 22. März im nächsten Jahr statt. Der Veranstaltungsort bleibt auch für die nächste Auflage das Moscone Convention Center.

Quelle: GamesMarkt.de

