Best Buy überrascht mit starken Quartalszahlen

Großansicht Best Buy verzeichnete in seinen Entertainmentabteilungen zuletzt ein flächenbereinigtes Umsatzminus von fast zehn Prozent Best Buy verzeichnete in seinen Entertainmentabteilungen zuletzt ein flächenbereinigtes Umsatzminus von fast zehn Prozent

Die US-Elektrofachmarkkette Best Buy hat für das dritte Quartal ein Umsatzplus und einen Gewinnsprung ausgewiesen. Wie das Unternehmen meldet, wurden im Dreimonatszeitraum mit Ende Oktober im Heimatmarkt USA 8,2 Mrd. Dollar umgesetzt, 1,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Flächenbereinigt legte Best Buy hier sogar um 1,8 Prozent zu. Der Nettogewinn verbesserte sich um 55 Prozent auf 194 Mio. Dollar, der Gewinn pro Aktie lag mit 62 Cents sowohl deutlich über den eigenen Erwartungen als auch denen der Analysten. Die Börse dankte es mit einem Kursanstieg von fast 14 Prozent.Weiter an Bedeutung im operativen Geschäft von Best Buy verliert jedoch das Entertainment-Segment mit Video, Musik und Games, das im Berichtzeitraum ein flächenbereinigtes Umsatzminus von 9,4 Prozent verzeichnete. Entertainment steht bei Best Buy nur noch für sechs Prozent des US-Gesamtumsatzes.

Quelle: VideoMarkt

