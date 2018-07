Bertelsmann macht sich für die europäische Kreativindustrie stark

Großansicht Zentren der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft: Frankreich, Deutschland und Großbritannien (Bild: Studie: Europe's Creative Hubs Update 2018) Zentren der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft: Frankreich, Deutschland und Großbritannien (Bild: Studie: Europe's Creative Hubs Update 2018)

Kurz bevor die Parlamentarier am 5. Juli 2018 im Europaparlament über die Urheberrechtsreform abstimmen, hat Bertelsmann eine Untersuchung vorgelegt, die die Bedeutung der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft herausstreicht. Die Studie , die das Londener Trendforschungsinstitu Enders Analysis im Auftrag von Bertelsmann durchführte, ergab, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien die größten Kreativzentren Europas bilden. Demnach erwirtschaften die drei Länder in der Kreativindustrie zusammen 161 Milliarden Euro und stellen rund 2,2 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze.Dabei steht wiederum Großbritannien mit einer Bruttowertschöpfung von 76 Milliarden Euro im Jahr 2015 an der Spitze, gefolgt von Deutschland mit 52 Milliarden Euro und Frankreich mit 32 Milliarden Euro. Im Betrachtungszeitraum von 2010 bis 2015 entwickelte sich die britische Kultur- und Kreativwirtschaft am stärksten, während die Tendenz in Deutschland und Frankreich über die Jahre stabil beziehungsweise leicht positiv verlief.Insgesamt zählt die Studie rund 453.000 Unternehmen, die Filme, Fernsehprogramme, Videos, Musik, Bücher, Zeitschriften oder Spiele produzieren.Ausgehend von diesen Zahlen schlägt man bei Bertelsmann einen Bogen zur Diskussion ums Urheberrecht auf europäischer Ebene, die derzeit rund um Schlagwörter wie Leistungsschutzrecht, Upload-Filter oder Value Gap geführt wird.Laut Thomas Rabe , Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, steht die Kreativbranche vor großen Herausforderungen: "US-Techplattformen wie Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google expandieren rasant. Dieser neuen Dimension des Wettbewerbs stellen wir uns mit Kreativität und Unternehmergeist."Um bestehen zu können "bedarf es dringend einer Modernisierung des Regulierungsrahmens für Kreativunternehmen in Europa", so Rabe weiter. "Das betrifft Felder wie Datenschutz, Urheberrecht, Kartellrecht, Werberecht, Medienrecht und Besteuerung. Wenn der Politik an einer starken europäischen Kreativindustrie gelegen ist, muss sie dringend handeln."

Quelle: MusikWoche

