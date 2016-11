Berliner Senat will Medienboard stärken

Großansicht SPD, Linke und Grüne haben ihre Koalitionsvereinbarung für die neue Legislaturperiode in Berlin vorgelegt (Bild: Creatas) SPD, Linke und Grüne haben ihre Koalitionsvereinbarung für die neue Legislaturperiode in Berlin vorgelegt (Bild: Creatas)

Ende vergangener Woche hat die neue rot-rot-grüne Berliner Landesregierung ihren Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2016 bis 2021 vorgestellt, der auch zahlreiche Maßnahmen im Kulturbereich vorsieht.So will man unter anderem die Mittel für das Medienboard Berlin-Brandenburg erhöhen - und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass künftig nur Produktionen gefördert werden, die "sozialverträglichen und ökologischen Standards gerecht werden". Wörtlich heißt es dazu im Koalitionsvertrag:"Die Koalition stockt die Mittel für das Medienboard auf. Das Medienboard fördert Film, TV und sonstige audiovisuelle Formate. Fördermittel sollen in Zukunft durch das Medienboard nur noch vergeben werden, wenn das Projekt sozialverträglichen und ökologischen Standards gerecht wird. Die Förderung nachhaltiger Filmproduktionen wird gestärkt. Das bestehende Fördersystem des Medienboards Berlin Brandenburg soll durch experimentelle Verfahren zur Projektmittelvergabe ergänzt werden. Die Koalition wird die Förderung im Bereich Games und interaktiver Medien über das Medienboard stärker koordinieren, insbesondere das Förderangebot zur Entwicklung qualitativ hochwertiger Spiele für Kinder- und Jugendliche."Generell zeigt sich die neue Regierung - zumindest ihrem Vertrag nach zu urteilen - sehr engagiert, was das Thema Medien im Allgemeinen und Film im Besonderen angeht. Unter dem Stichpunkt "Medienregion Berlin-Brandenburg als Produktionsstandort stärken" heißt es in der Vereinbarung, die Koalition werde nicht nur auf den Erhalt und Ausbau des Drehortes Berlin setzen, sondern sich auch für eine Aufstockung der Mittel für den DFFF einsetzen. Zudem wolle man "auf Basis einer europaweiten Evaluation einen automatisierten Fördermechanismus von Filmen entwickeln". Ausgebaut werden sollen weiterhin die GAP-Finanzierung sowie die Förderung von Programmkinos. Besonderen Stellenwert erhalten demnach die Förderung des Kinderkinos und des Kinderfilms, von Dokumentar- und künstlerischen Filmen sowie von Kinoexperimenten.Hinsichtlich der Rettung des deutschen Filmerbes stößt der Appell von Kulturstaatsministerin Monika Grütters zur finanziellen Beteiligung der Länder auf offene Ohren: Laut dem Koalitionsvertrag wird sich Berlin an der Bund-Länder-Initiative zur Digitalisierung des deutschen Filmerbes beteiligen und dazu über das Medienboard einen finanziellen Beitrag leisten. Die Mittel des Bundes wurden - wohl nicht zuletzt als Anreiz für die Länder, sich endlich angemessen zu beteiligen, im Haushalt für die Jahre 2017 ff. deutlich aufgestockt.Auch die vom Land geführte Filmhochschule dffb soll gestärkt werden. Sie müsse "finanziell und personell so ausgestattet werden, dass sie den Chancen und Herausforderungen der digitalisierten Medienproduktion für die Ausbildung gerecht werden, ihre Internationalisierung fortsetzen und in der Konkurrenz mit anderen Filmschulen bestehen kann".Das Thema Geschlechtergerechtigkeit nimmt breiten Raum im Koalitionsvertrag ein und wird an diversen Stellen abgehandelt. Im Abschnitt zur Kultur heißt es dazu: "Langfristig gesehen verfolgt die Koalition das Ziel, dass mindestens die Hälfte aller Führungspositionen in den Institutionen, Sendern und Verlagen sowie Unternehmen im Medienbereich durch Frauen besetzt werden." Auch hinsichtlich der Auftragsvergabe der Sender werden entsprechende Maßnahmen angestrebt. Hierzu heißt es: Die Sender sollen bei der Vergabe von Aufträgen dafür Sorge tragen, dass die Auftragnehmer*innen geltende Sozialstandards einhalten können und langfristig die Hälfte der Aufträge (Produktion, Regie, Drehbuch) an Frauen vergeben werden.Nach aktuellem Stand findet die Wahl des Regierenden Bürgermeisters von Berlin voraussichtlich am 8. Dezember statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen