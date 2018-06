Berliner Indie Jo-Mei-Games gastiert bei EAs E3-Show

Großansicht "Sea of Solitude" (Bild: Jo-Mei-Games) "Sea of Solitude" (Bild: Jo-Mei-Games)

Ein großes Highlight auf der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Electronic Arts waren die Titel der Indie-Sparte. Besonders der erste Trailer zu "Sea of Solitude" war ein richtiger Blickfang. Das in Berlin ansässigen Studio Jo-Mei-Games schickte Cornelia Geppert auf die Bühne, um das Adventure-Game vorzustellen, das sich mit dem Gefühl der Einsamkeit auseinandersetzt.2016 startete Electronic Arts sein Indie-Programm "EA Originals", das Indie-Studios bei der Entwicklung ihrer Spiele unter die Arme greift. Dabei werden Finanzierungen und Marketing komplett vom Publisher übernommen während die Indie-Studios den gesamten Profit der Spiele einbehalten. Auf diese Weise entstanden zum Beispiel die Titel "Unravel" von Coldwood Interactive und Hazelight Studios' "A Way Out". Im letzten Jahr wurde als zweites Game überhaupt "Sea of Solitude" in diese Reihe aufgenommen Genauere Informationen zu dem Gamplay und der Story gibt es im Moment noch nicht, das Spiel soll aber im Frühjahr 2019 erscheinen.

Quelle: GamesMarkt.de

