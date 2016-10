Berlin: VR-Gaming trifft VR-Film

Wie steht es um das Medium Virtual Reality im Gaming-, Film- und TV-Bereich in Berlin-Brandenburg und ist VR die Zukunft der Games- & Filmbranche? Die Veranstaltung games.net meets production.net am 8. November in Berlin soll diese Frage zusammen mit einigen interessanten Sprechern klären.Die Keynotes der zweistündigen Veranstaltung im Morrison & Foerster LLP-Gebäude am Potsdamer Platz sind "VR made by Sky" von Alessandro Reitano, dem Vice President Sports Produktion bei Sky Deutschland und "Immersiver Sound für VR" mit Wilfred van Baelen von der Galaxy Studios Group . Abschließend treffen sich Timo Ulman, Sebastian Winkler, Martin Herzberg, Georg Tschurtschenthaler, Prof. Thomas Bremer und Michael Hammon, um bei der Panel "In welche Zukunft schaut die VR-Brille?" zu diskutieren.Für das Event können sich Interessenten noch bis zum 26. Oktober kostenlos über Eventbrite anmelden.

Quelle: GamesMarkt.de

